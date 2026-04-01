Claudio Capeo et Jeanne showcase Radio Star live Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Claudio Capeo et Jeanne showcase Radio Star live

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Suite au report de la 1ere date, de nouvelles places sont disponibles.

Radio Star vous invite à une soirée exceptionnelle au Cepac Silo, avec deux talents incontournables Claudio Capéo et Jeanne.



Un concert unique, dans une ambiance chaleureuse, pour partager un moment privilégié entre artistes et public marseillais.



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Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Following the postponement of the 1st date, new places are available.

L’événement Claudio Capeo et Jeanne showcase Radio Star live Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille