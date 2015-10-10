Klub Kino V2 1 an du Lobby Pathé la Joliette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Klub Kino V2 1 an du Lobby

Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 0h. Pathé la Joliette 54 rue de Chanterac Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 00:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Le Lobby, reprend le contrôle du Pathé Joliette pour fêter son premier anniversaire !

Le Lobby présente KLUB KINO #2

Birthday édition



Après une première édition légendaire, Le Lobby reprend le contrôle du Pathé Joliette pour fêter son premier anniversaire !

Au programme

19h00 20h45 Ambiance lounge & apéro sur la terrasse



Le Pathé sort les planches apéro et son cocktail signature à 7€, parfait pour profiter du sunset sur la terrasse

Avec des performances toute la soirée !

Avec Aria Jhons, Vanessa Chardonnay & Lana Cotta



20h45 Sur la terrasse, Aria Jhons performera avec le coucher du soleil

21h15 Au Scope, Lana Cotta Vous invitera dans son univers burlesque

21H45 Dans la salle Lounge, pour voir comment Vanessa Chardonnay à séduit Paris.



22h00 00h00 DJ SET



Notre duo explosif Scott Von Teufel x Stevie Rosebush prend le contrôle des platines dans l’espace Scope pour clôturer la soirée en beauté .

Pathé la Joliette 54 rue de Chanterac Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Lobby takes over Pathé Joliette to celebrate its first anniversary!

L’événement Klub Kino V2 1 an du Lobby Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille