Soirée Borderline au musée Regards de Provence Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Soirée Borderline au musée Regards de Provence

Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 23h59. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 23:59:00

Date(s) :

2026-04-30

Soirée Borderline au musée Regards de Provence, le billet donne droit à la visite de l’exposition.

Soirée Borderline au musée Regards de Provence, le billet donne droit à la visite de l’exposition.

Premier rendez-vous de la saison. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Borderline evening at the Musée Regards de Provence, ticket entitles you to visit the exhibition.

L’événement Soirée Borderline au musée Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille