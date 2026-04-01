Soirée Borderline au musée Regards de Provence Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement
Soirée Borderline au musée Regards de Provence Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Soirée Borderline au musée Regards de Provence
Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 23h59. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 23:59:00
Date(s) :
2026-04-30
Soirée Borderline au musée Regards de Provence, le billet donne droit à la visite de l’exposition.
Soirée Borderline au musée Regards de Provence, le billet donne droit à la visite de l’exposition.
Premier rendez-vous de la saison. .
Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Borderline evening at the Musée Regards de Provence, ticket entitles you to visit the exhibition.
L’événement Soirée Borderline au musée Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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