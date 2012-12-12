Sidex concert clownesque tendre et rugueux Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Sidex concert clownesque tendre et rugueux

Samedi 18 avril 2026 de 20h à 21h. Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Clown poétique et caustique, Sidex débarque avec son radio K7 et nous transporte dans une cacophonie bien orchestrée par ses multiples facettes.

Clown poétique et caustique, Sidex débarque avec son radio K7 et nous transporte dans une cacophonie bien orchestrée par ses multiples facettes.



Dans ce seul-en-scène burlesque, grinçant et musical, on s’amuse des peurs, des codes et des étiquettes et l’on ose aborder non-dits, tabous, et poids du regard de l’autre.



C’est le récit, embarrassant mais terriblement sincère, d’un homme qui voulait faire sauter les verrous sans être jugé.



Ce récit, c’est Etienne Williame qui vient nous le raconter dans cette création autobiographique à travers laquelle il aborde les conflits d’identités et les stéréotypes de genres. .

Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 67 65 03 compagnielemillefeuille@gmail.com

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English :

A poetic and caustic clown, Sidex arrives with his radio K7 and transports us into a cacophony well orchestrated by his multiple facets.

L’événement Sidex concert clownesque tendre et rugueux Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille