Europa Festival Marseille 2e Arrondissement
Europa Festival Marseille 2e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Europa Festival
Samedi 9 mai 2026 de 15h à 0h. Esplanade du J4 Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez vous détendre et écouter de la musique jusqu’à minuit cette journée a pour thème l’Europe et la culture qui réunit tous les Européens. Une journée festive et engagée attend la jeunesse sur l’esplanade du J4 !
Marseille accueille la première édition de l’Europa Festival, un grand festival gratuit mêlant têtes d’affiches électro et animations sur l’Europe le 17 mai de 15h à minuit.
La Commission européenne et le Parlement européen, en collaboration avec Le Monde des Possibles et le Delta Festival, lancent l’Europa Festival, un événement totalement gratuit. Près de 10 000 participants sont attendus de 15h à minuit, pour une expérience mêlant débats, découvertes et musique.
Un plateau musical entre nouveaux talents et grands noms de l’électro
Côté musique, l’Europa Festival célèbre aussi la création artistique ! Un tremplin à la fois européen et régional donnera la parole aux jeunes talents, avant de laisser place à un plateau électro de haut niveau
Line up Yann Muller Amor Music Emma B Milo Savic
Un spot unique pour un événement d’ampleur
Situé entre le Mucem et la mer, l’esplanade du J4 offre un cadre exceptionnel avec vue imprenable sur la Méditerranée. Un lieu emblématique à Marseille, parfait pour accueillir un festival aussi engagé que festif.
Avec l’Europa Festival, la Commission européenne, le Parlement européen et le Monde des Possibles réaffirment leur engagement auprès de la jeunesse, en favorisant un dialogue direct et en proposant un format festif et innovant. .
Esplanade du J4 Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come and relax and listen to music until midnight: the theme of the day is Europe and the culture that unites all Europeans. A festive and committed day awaits young people on the J4 esplanade!
L’événement Europa Festival Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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