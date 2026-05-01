Marseille 2e Arrondissement

Printemps de l’art contemporain (PAC 2026)

Du 13/05 au 24/05/2026 tous les jours.

En fonction du programme. Nombreuses galeries et lieux d’expositions marseillais Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-13

Depuis 2007, le réseau Provence Art Contemporain fédère des structures engagées dans la création contemporaine, des lieux ancrés dans les centres urbains et les territoires ruraux, issus des secteurs public et privé. 18ème édition

Du 13 au 24 mai, le PAC promet deux semaines de festivités, généreuses et foisonnantes.



Nocturnes par quartier, vernissages dans des lieux inhabituels, balades sur les routes de campagnes et sur les rives de l’étang de Berre, performances dans l’espace public, etc.

En chiffres, cela donne

452 artistes

80 lieux

6 nocturnes

66 expositions

41 vernissages

24 performances dont 8 dans l’espace public

2 circuits en navette

et 1 surprise (party) .

Nombreuses galeries et lieux d’expositions marseillais Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Since 2007, the Provence Art Contemporain network has federated structures involved in contemporary creation, in urban centers and rural areas, from both the public and private sectors.

L’événement Printemps de l’art contemporain (PAC 2026) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille