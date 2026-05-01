Un objet, une histoire Mucem Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Un objet, une histoire

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 16h.

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 16h.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 17h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 17h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 17h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-06-06 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Visite contée en famille pour les enfants de 3 à 6 ansEnfants

Avez-vous déjà visité Populaire ? Les trésors des collections ?



Les objets qu’on y trouve, du plus simple au plus spectaculaire, ont tous quelque chose à nous raconter… Comme cette histoire contée par le sage Nasreddine, un sage un peu fou que tout le monde aimait écouter. Dans un pays imaginaire d’Orient, le paon du palais part à la recherche du plus beau des cadeaux pour l’anniversaire du petit prince… mais quel serait le présent idéal parmi tous les trésors de l’exposition Populaire ?



En collaboration avec la Cie L’air de dire .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family storytelling tour for children aged 3 to 6

L’événement Un objet, une histoire Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille