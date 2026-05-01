Visite commentée en LSF MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Visite commentée en LSF MAAOA

Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Visite commentée en langue des signes LSF au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA).

Une médiatrice du musée et une interprète du Centre d’Interprétariat de Liaison en Langue des Signes Française (CIL) vous propose une visite en binôme pour découvrir le musée et ses collections.



• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour in LSF sign language at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA).

L’événement Visite commentée en LSF MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Ville de Marseille