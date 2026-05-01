Visite commentée en LSF MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visite commentée en LSF MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement mercredi 13 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Visite commentée en LSF MAAOA
Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 15:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Visite commentée en langue des signes LSF au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA).
Une médiatrice du musée et une interprète du Centre d’Interprétariat de Liaison en Langue des Signes Française (CIL) vous propose une visite en binôme pour découvrir le musée et ses collections.
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour in LSF sign language at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA).
L’événement Visite commentée en LSF MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Napoléon l’épopée immersive Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 6 mai 2026
- Festival AVIFF Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 7 mai 2026
- Blues de Méditerranée Les Trad’ Standards Latté Marseille 2e Arrondissement 8 mai 2026
- La Casa Flotante Musique Latino Américaine Latté Marseille 2e Arrondissement 9 mai 2026
- Adrien Vescovi Invitation d’artiste Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 15 mai 2026