Napoléon l’épopée immersive Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Napoléon l’épopée immersive

Du 07/05 au 31/10/2026 tous les jours de 10h15 à 19h. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:15:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Déjà plus de 150 000 visiteurs conquis !Familles

Plongez dans l’histoire de Napoléon grâce à une expérience en réalité virtuelle spectaculaire. Équipé d’un casque de réalité virtuelle, laissez-vous guider par l’Empereur à travers les moments clés de son épopée, de la Bataille d’Austerlitz à la Bérézina, en passant par des lieux emblématiques de son histoire. Une aventure immersive, libre et sensorielle, à vivre au cœur de l’Histoire.





Ce qui vous attend



– Une expérience immersive unique, à vivre en famille ou entre amis (de 8 à 88 ans)

– Plongez au cœur des batailles et marchez aux côtés de Napoléon Bonaparte

– Une aventure spectaculaire, entre histoire, émotion et sensations .

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Over 150,000 visitors already!

L’événement Napoléon l’épopée immersive Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille