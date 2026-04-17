Napoléon l’épopée immersive Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement
Napoléon l’épopée immersive Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement jeudi 7 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Napoléon l’épopée immersive
Du 07/05 au 31/10/2026 tous les jours de 10h15 à 19h. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:15:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Déjà plus de 150 000 visiteurs conquis !Familles
Plongez dans l’histoire de Napoléon grâce à une expérience en réalité virtuelle spectaculaire. Équipé d’un casque de réalité virtuelle, laissez-vous guider par l’Empereur à travers les moments clés de son épopée, de la Bataille d’Austerlitz à la Bérézina, en passant par des lieux emblématiques de son histoire. Une aventure immersive, libre et sensorielle, à vivre au cœur de l’Histoire.
Ce qui vous attend
– Une expérience immersive unique, à vivre en famille ou entre amis (de 8 à 88 ans)
– Plongez au cœur des batailles et marchez aux côtés de Napoléon Bonaparte
– Une aventure spectaculaire, entre histoire, émotion et sensations .
Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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L’événement Napoléon l’épopée immersive Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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