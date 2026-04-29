Festival AVIFF Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Festival AVIFF

Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2026. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

Le Centre de la Vieille Charité va accueillir le festival AVIFF du 7 au 10 mai.

Le Festival AVIFF est un événement cinématographique dédié à la diffusion et à la valorisation de films réalisés par des artistes issus de disciplines artistiques autres que le cinéma arts plastiques, photographie, chorégraphie, arts visuels, théâtre, danse, mise en scène, etc. Il met en avant des formes cinématographiques singulières, caractérisées par des écritures expérimentales et transversales, tout en restant ouvert à l’ensemble des formats, du très court au long métrage.

Le cinéma est un passage. Un passage entre les langues, les territoires, les mémoires et les imaginaires. Le festival AVIFF est né de cette conviction créer à Marseille un espace où les regards du monde se rencontrent et dialoguent, où les histoires circulent librement, où les images deviennent un lieu de partage.



L’édition 2026 souhaite approfondir cette dynamique en proposant une programmation habitée, sensible, traversée par les voix singulières du cinéma contemporain. AVIFF défend un cinéma d’auteur libre, audacieux, ancré dans les réalités humaines et sociales, mais toujours porté par une exigence artistique forte. Chaque film sélectionné est une fenêtre ouverte, une invitation à déplacer notre regard.



Plus qu’une succession de projections, le festival est pensé comme une expérience collective. Un temps suspendu où cinéastes et publics se rencontrent, où les débats prolongent les images, où les silences ont autant d’importance que les paroles. AVIFF est un espace de circulation circulation des idées, des cultures, des émotions.



Inscrire l’édition 2026 dans la Salle Miroir de La Vieille Charité revêt une dimension profondément symbolique. La Vieille Charité, par son histoire et son architecture, porte en elle les traces du passage, de l’accueil et de la mémoire. Présenter des œuvres contemporaines dans ce lieu patrimonial, c’est créer un dialogue entre le passé et le présent, entre la pierre et la lumière projetée, entre la mémoire des murs et les récits du monde.



Marseille, ville de migrations et de métissages, constitue l’ancrage naturel d’AVIFF. Ville ouverte sur la Méditerranée, traversée de langues et de cultures multiples, elle résonne avec l’ADN du festival pluralité, altérité, circulation. L’édition 2026 souhaite ainsi renforcer ce lien en affirmant une programmation internationale qui reflète la richesse des imaginaires contemporains.



AVIFF 2026 ambitionne d’être un moment de résonance. Un moment où les images éclairent le présent, où le patrimoine accueille la création, où Marseille devient, le temps d’un festival, un carrefour de regards.



Entre les murs de la Vieille Charité, le cinéma trouvera un écrin, et peut-être aussi un écho.



Programme en ligne https://www.art-film-festival.com/_files/ugd/f5f6fe_4da758850fb44304a86595fa2a616abd.pdf



Infos et réservations https://www.helloasso.com/associations/art-viff/evenements/aviff-2026 .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité will be hosting the AVIFF festival from May 7 to 10.

L’événement Festival AVIFF Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Ville de Marseille