Baby populaire Mucem Marseille 2e Arrondissement
Baby populaire Mucem Marseille 2e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Baby populaire
Samedi 9 mai 2026 de 10h30 à 11h.
Samedi 23 mai 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 6 juillet 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 13 juillet 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 20 juillet 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 27 juillet 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 3 août 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 10 août 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 17 août 2026 de 10h30 à 11h.
Lundi 24 août 2026 de 10h30 à 11h.
Dimanche 30 août 2026 de 10h30 à 11h.
Samedi 12 septembre 2026 de 10h30 à 11h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-08-03 11:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-30 2026-09-12
Visite sensorielle inspirée du théâtre d’objets pour les 18 mois 3 ans
Parent et enfant doivent être munis d’un billet .Enfants
Dans cette visite sensorielle, inspirée du théâtre d’objets et spécialement adaptée aux tout-petits, on fera la rencontre d’un petit mouton à la recherche de sa cloche…
Avec ses mille et un trésors, l’exposition Populaire ? Les trésors des collections est une invitation à éveiller leurs sens et leur appétit de découverte. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’initier (et s’émerveiller) au monde des musées ! .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Sensory visit inspired by object theater for 18 months 3 years
Parent and child must have a ticket.
L’événement Baby populaire Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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