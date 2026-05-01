Encuentro Trio- Flamenco Jazz, Boléro, Rumba Latté Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Encuentro Trio- Flamenco Jazz, Boléro, Rumba

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le groupe propose un concert singulier et éclectique, mêlant les compositions du célèbre guitariste marseillais Philippe Troïsi — réinterprétées par sa fille Cécile — à des trésors de la musique classique revisités, des standards hispaniques et des accent

Né de la rencontre entre Cécile Troïsi et Jeremy Campagne en 2022, le projet Encuentro a pris forme avant de s’enrichir, au fil du temps, de deux nouveaux complices Paul Guigou aux percussions et Bernard Menu à la basse. De duo, il est ainsi devenu un quartet soudé et inspiré.

Le groupe propose un concert singulier et éclectique, mêlant les compositions du célèbre guitariste marseillais Philippe Troïsi — réinterprétées par sa fille Cécile — à des trésors de la musique classique revisités, des standards hispaniques et des accents de chanson française.

À travers un répertoire ouvert sur les musiques du monde, Encuentro surprend par l’apport ponctuel de la guitare électrique et par des arrangements aussi soignés qu’originaux.

Porté par un style unique, le spectacle navigue entre éclats passionnés et parenthèses douces et intimistes.

Pour les écouter, c’est par là https://www.youtube.com/watch?v=dp7FtEzyUxs



Cécile Troïsi Voix, Flûte

Jérémy Campagne Guitares

Paul Guigou Percussions





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

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English :

The group offers a singular and eclectic concert, blending the compositions of renowned Marseille guitarist Philippe Troïsi reinterpreted by his daughter Cécile with revisited classical music treasures, Hispanic standards and French accents

L’événement Encuentro Trio- Flamenco Jazz, Boléro, Rumba Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille