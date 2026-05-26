Rooftop Musée Regards De Provence / Boogie Nights #4 Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Rooftop Musée Regards De Provence / Boogie Nights #4

Jeudi 4 juin 2026 de 18h30 à 1h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 01:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre de sa programmation Hors les Murs, Le Makeda s’associe au Collectif Borderline pour investir le rooftop du Musée Regards de Provence.

Le Makeda Hors les Murs x Borderline / Rooftop Musée Regard de Provence

Boogie Nights w/ Discobolos, Zoon Kara & ZEBRAIN



Dans le cadre de sa programmation Hors les Murs, Le Makeda s’associe au Collectif Borderline pour investir le rooftop du Musée Regards de Provence le temps d’une série de soirées inédites face à la mer, entre musique, convivialité et couchers de soleil marseillais.



ZOON KARA (LIVE) Soul électronique

ZOON KARA, c’est la rencontre entre Chamdou, voix polymorphe créant en live boucles et harmonies, et Gigila, beatmaker-pianiste façonnant un univers électro aux influences multiples. Ensemble, ils donnent naissance à une soul électronique vibrante où se croisent hip-hop, RnB, jazz, baile funk et musiques électroniques, pour un voyage scénique aussi cosmique que dansant. Lauréats du tremplin Orizon Sud 2026, le duo s’impose comme l’un des projets émergents à suivre.



Instagram @zoon_kara

Youtube https://www.youtube.com/@ZOONKARA-g1n

Lien d’écoute https://soundcloud.com/zoon-kara-chamdou-gigila



DISCOBOLOS (DJ SET) Funk, disco, house

Derrière Discobolos, on retrouve Adieu Byzance (ex-Maraboutage) et Le Fripon (Sundae Sundae), un duo qui fusionne disco, nu-disco et house rétro avec une énergie hypnotique et une touche ludique.

Leur univers mêle intensité raffinée et groove débridé, transformant chaque set en une fête électrisante et élégante.

Ils ont déjà enflammé les scènes du Delta Festival, du Makeda, du Chapiteau, de Vice-Versa, de La Danceteria, du Paris Paris, de Café del Mar, du Pink Mamouth (Tulum) et de Vinodisco (Montréal).



Instagram https://www.instagram.com/disco_bolos/



ZEBRAIN (DJ SET) Funk, disco, house

Cédric Servell aka Zebrain est un électron libre, pur produit de la scène marseillaise et digger depuis plus de vingt ans. Passé derrière les platines de nombreux lieux de la nuit de la région et d’ailleurs, il explore les rythmes et les genres pour toujours plus de groove aux sonorités envoûtantes



Instagram https://www.instagram.com/cedric_zebrain/

Lien d’écoute https://soundcloud.com/misterhard





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

As part of its Hors les Murs program, Le Makeda joins forces with Collectif Borderline to take over the rooftop of the Musée Regards de Provence.

L’événement Rooftop Musée Regards De Provence / Boogie Nights #4 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille