Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement mercredi 27 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA
Du mercredi 27 au samedi 30 mai 2026. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-27
Le festival Oh les beaux jours ! investit le MAAOA pour des rencontres littéraires.Enfants
Rendez-vous pour des rencontres littéraires originales autour de ses collections.
Dans le cadre du festival Oh les beaux jours !
Plus d’infos à venir. .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Oh les beaux jours! festival takes over the MAAOA for literary encounters.
L’événement Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Exposition de peinture de Sauzereau E.S.S 3013 Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement 21 avril 2026
- Sarah Schwab Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement 23 avril 2026
- Panayotis Pascot Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement 25 avril 2026
- Quel littoral pour demain ? Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement 25 avril 2026
- Visites guidées en LSF de Bonnes Mères Mucem Marseille 2e Arrondissement 25 avril 2026