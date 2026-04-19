Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA

Du mercredi 27 au samedi 30 mai 2026. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-27

Le festival Oh les beaux jours ! investit le MAAOA pour des rencontres littéraires.Enfants

Rendez-vous pour des rencontres littéraires originales autour de ses collections.

Dans le cadre du festival Oh les beaux jours !



Plus d’infos à venir. .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

The Oh les beaux jours! festival takes over the MAAOA for literary encounters.

L’événement Festival Oh les beaux jours ! au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille