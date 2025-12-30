Issa Doumbia Monsieur Doumbia Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Issa Doumbia Monsieur Doumbia

Report du spectacle du mercredi 05 mars 2025 · 20h00 ·. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 46 EUR

Issa Doumbia se livre sur ses succès dans son nouveau spectacle Monsieur Doumbia.

Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.



Je sais que c’est un peu rapide, mais… tu veux qu’on se rencontre ?



Je préfère te prévenir je parle beaucoup. Mais je vais te poser des questions sur toi aussi, je suis courtois ! T’inquiète si t’as des enfants tu peux venir avec eux, je serai sûrement avec mon père de toute façon.



J’ai fait un petit film sur ma vie, je sais que c’est un peu intense pour un premier rendez-vous mais au moins tu sauras où tu mets les pieds. Sur la Lune, qui sait ?



Bon écoute je vais pas te prendre tout ton temps. Faisons simple le mieux c’est que je te laisse mon agenda, tu choisis une date, et moi je m’adapte. (J’ai une petite préférence pour une soirée, mais je suis pas tatillon si tu préfères l’aprem on peut s’arranger). .

