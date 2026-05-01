Les gaz à effet de serre passent à l’éponge Pint of Science 2026 White Rabbit Marseille 2e Arrondissement
Les gaz à effet de serre passent à l’éponge Pint of Science 2026 White Rabbit Marseille 2e Arrondissement mardi 19 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Les gaz à effet de serre passent à l’éponge Pint of Science 2026
Mardi 19 mai 2026 de 19h à 19h30.
Début à 19H30. White Rabbit 23 Quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 19:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Le réchauffement climatique est l’un des défis majeurs de notre époque. Le coupable le CO2. Mais que se passerait-il si nous pouvions l’éliminer directement de l’atmosphère ?
Le réchauffement climatique est l’un des défis majeurs de notre époque. Le coupable le CO2. Mais que se passerait-il si nous pouvions l’éliminer directement de l’atmosphère ? Nous développons des filtres dotés de trous infiniment petits qui, comme une éponge, capturent le CO2. Nous expliquerons comment ces éponges fonctionnent, comment nous les fabriquons et ce que nous pouvons faire avec le CO2 capturé. Une démonstration en direct conclura la conférence. .
White Rabbit 23 Quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
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English :
Global warming is one of the major challenges of our time. The culprit: CO2. But what if we could remove it directly from the atmosphere?
L’événement Les gaz à effet de serre passent à l’éponge Pint of Science 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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