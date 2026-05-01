Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires Marseille 2e Arrondissement
Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires Marseille 2e Arrondissement mardi 19 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam
Mardi 19 mai 2026 de 14h30 à 15h30. La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires 171 chemin de la Madrague Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 15:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement…
Performance théâtre
Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement… Si son taboulé est joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours.
De même si dans sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a parfois un goût très acide… Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires !
Interprétation, conception et mise en scène Jessy Khalil
Lumières et son François Blondel
Costume Jocelyne Mallet
Arrangement musique Filip TRAD
Regard extérieur Chrystel Pellerin
Avec le soutien de La lampisterie Brassac-les-Mines, La cour des 3 coquins Clermont-Ferrand .
La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires 171 chemin de la Madrague Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com
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English :
Tabbouleh, sorry, THE Tabbouleh is prepared with flat parsley bouquets, not semolina. Lebanese actress Jessy Khalil defends the real recipe… a blend that echoes the chaotic mix her country is undergoing, but not only…
L’événement Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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