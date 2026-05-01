Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam

Mardi 19 mai 2026 de 14h30 à 15h30. La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires 171 chemin de la Madrague Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19 15:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement…

Performance théâtre



Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement… Si son taboulé est joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours.

De même si dans sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a parfois un goût très acide… Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires !





Interprétation, conception et mise en scène Jessy Khalil

Lumières et son François Blondel

Costume Jocelyne Mallet

Arrangement musique Filip TRAD

Regard extérieur Chrystel Pellerin

Avec le soutien de La lampisterie Brassac-les-Mines, La cour des 3 coquins Clermont-Ferrand .

La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires 171 chemin de la Madrague Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com

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English :

Tabbouleh, sorry, THE Tabbouleh is prepared with flat parsley bouquets, not semolina. Lebanese actress Jessy Khalil defends the real recipe… a blend that echoes the chaotic mix her country is undergoing, but not only…

L’événement Le vrai taboulé (vert) Compagnie ARam Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille