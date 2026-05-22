Sciences du running, performances, blessures et matos White Rabbit Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Sciences du running, performances, blessures et matos

Mardi 26 mai 2026 de 19h à 22h. White Rabbit 26 quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 22:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Pour la 11e édition de la série Ramène ta Science !, l’association Un Prétexte propose cette conférence citoyenne de vulgarisation scientifique sur le thème du running.

Pour la 11e édition de la série Ramène ta Science !, l’association Un Prétexte propose cette conférence citoyenne de vulgarisation scientifique sur le thème du running. Entre performances, risque de blessures et équipement de pointe, les sciences du sport et du mouvement permettent d’en apprendre plus sur le fonctionnement du corps humain.





Comme chaque fois des jeunes chercheurs auront 15 min pour présenter leurs sujets de recherche avec des séances de questions lors desquelles des bières sont à gagner !





On se retrouve à l’happy hour vers 19h afin de se rencontrer, début des interventions à 20h, jusqu’à 22h.





Les places sont limitées ! Inscription par mail en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.







Les intervenants.es





Eva Filleur Doctorante ISM, CNRS/AMU Cycle menstruel, biomécanique et risque de blessure en course à pied



Martin Egiziano Doctorant ISM, CNRS/AMU La réalité virtuelle comme outil pour améliorer les capacités d’anticipation des sportifs de haut niveau: identifier les processus sous-jacents pour mieux intervenir.



Mathis Perretant Doctorant ISM, CNRS/AMU Une approche multidisciplinaire peut-elle expliquer l’augmentation des performances lors de l’utilisation de supershoes de running ?



Pour soutenir l’association et l’organisation, l’entrée sera à prix libre/prix conscient afin que chacun puisse contribuer selon ses moyens.



N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous et vous pouvez retrouver nos autres événements et des retours sur notre instagram. .

White Rabbit 26 quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

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English :

For the 11th edition of the Ramène ta Science ! series, the association Un Prétexte is offering this popular science conference on the theme of running.

L’événement Sciences du running, performances, blessures et matos Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille