Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité

Mercredi 27 mai 2026.

À partir de 11h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le festival Oh les beaux jours ! investit le Centre de la Vieille Charité.Enfants

Le porgramme au Centre de la Vieille Charité



► Oh la jeunesse !



> Le monde yiddish

Olivier Peyroux, Léa Platini, Marseyer Klezmer Klang

Lecture musicale

Mercredi 27 mai à 11h

Centre de la Vieille Charité, cour



> Carnet-portrait

Lisbeth Renardy

Atelier

Mercredi 27 mai à 14h30

Centre de la Vieille Charité, Salle Allende



> Création d’une carte poétique du futur

Annabelle Verhaeghe

Atelier

Mercredi 27 mai à 16h30

Centre de la Vieille Charité, Salle Allende





► Les beaux jours de…



> Les beaux jours d’Albert Camus

Atiq Rahimi, Rémi Baille

Grand entretien

Mercredi 27 mai à 14h

Centre de la Vieille Charité, cour





► Vies secrètes



> Femme oiseau étoile

Véronique Le Normand

Entretien

Mercredi 27 mai à 15h

Centre de la Vieille Charité, salle du Miroir



► L’Histoire en nous



> Regarder le passé autrement

Maylis de Kerangal, Neige Sinno

Rencontre

Mercredi 27 mai à 16h

Centre de la Vieille Charité, cour



► Terra incognita



> Mappa frontiera

Jean-Marc Besse, Guillaume Monsaingeon, Eugénie Denarnaud, Marie Chéné

Rencontre

Mercredi 27 mai à 17h

Centre de la Vieille Charité, salle du Miroir



> La Realidad

Julien Allouf, Dorian Gallet, Neige Sinno, Hélène Lotito

Lecture musicale

Mercredi 27 mai à 18h

Centre de la Vieille Charité, cour



► Déjà 10 ans !

Mercredi 27 mai à 19h30

Centre de la Vieille Charité, cour



► Contes (et légendes)



La Cour des Contes

La Cour des Contes, Duo Leï

Spectacle

Mercredi 27 mai à 21h

Centre de la Vieille Charité, cour







• En extérieur, en cas de chaleur pensez à vous protéger (eau, chapeau, crème solaire). .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 80

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English :

The Oh les beaux jours! festival takes over the Centre de la Vieille Charité.

L’événement Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Ville de Marseille