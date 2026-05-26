Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Centre de la Vieille Charité (CVC)

Adresse : 2 Rue de la Charité

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Marseille 2e Arrondissement

Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité

Mercredi 27 mai 2026.
À partir de 11h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Le festival Oh les beaux jours ! investit le Centre de la Vieille Charité.Enfants
Le porgramme au Centre de la Vieille Charité

► Oh la jeunesse !

> Le monde yiddish
Olivier Peyroux, Léa Platini, Marseyer Klezmer Klang
Lecture musicale
Mercredi 27 mai à 11h
Centre de la Vieille Charité, cour

> Carnet-portrait
Lisbeth Renardy
Atelier
Mercredi 27 mai à 14h30
Centre de la Vieille Charité, Salle Allende

> Création d’une carte poétique du futur
Annabelle Verhaeghe
Atelier
Mercredi 27 mai à 16h30
Centre de la Vieille Charité, Salle Allende


► Les beaux jours de…

> Les beaux jours d’Albert Camus
Atiq Rahimi, Rémi Baille
Grand entretien
Mercredi 27 mai à 14h
Centre de la Vieille Charité, cour


► Vies secrètes

> Femme oiseau étoile
Véronique Le Normand
Entretien
Mercredi 27 mai à 15h
Centre de la Vieille Charité, salle du Miroir

► L’Histoire en nous

> Regarder le passé autrement
Maylis de Kerangal, Neige Sinno
Rencontre
Mercredi 27 mai à 16h
Centre de la Vieille Charité, cour

► Terra incognita

> Mappa frontiera
Jean-Marc Besse, Guillaume Monsaingeon, Eugénie Denarnaud, Marie Chéné
Rencontre
Mercredi 27 mai à 17h
Centre de la Vieille Charité, salle du Miroir

> La Realidad
Julien Allouf, Dorian Gallet, Neige Sinno, Hélène Lotito
Lecture musicale
Mercredi 27 mai à 18h
Centre de la Vieille Charité, cour

► Déjà 10 ans !
Mercredi 27 mai à 19h30
Centre de la Vieille Charité, cour

► Contes (et légendes)

La Cour des Contes
La Cour des Contes, Duo Leï
Spectacle
Mercredi 27 mai à 21h
Centre de la Vieille Charité, cour



• En extérieur, en cas de chaleur pensez à vous protéger (eau, chapeau, crème solaire).   .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Oh les beaux jours! festival takes over the Centre de la Vieille Charité.

L’événement Festival Oh les beaux jours ! au Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Ville de Marseille

À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)