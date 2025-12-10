André Manoukian Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

André Manoukian

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 18h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 55 EUR

Début : 2026-05-31 18:00:00

Concert en co-réalisation avec la Salle de l’Étoile de Châteaurenard En partenariat avec Jazz à Saint Rémy

Ma Sultane, c’est ainsi que ma mère appelait ma petite sœur avant de la dévorer de baisers. Un mot turc pour exprimer l’amour débordant des mères arméniennes envers leurs filles. Les garçons avaient droit à mon Pacha. André Manoukian.







Depuis 5 albums, la musique arménienne lui est une source d’inspiration inépuisable, apportant des couleurs qui se mêlent parfaitement au jazz modal. Sur scène, il aime à dire que ses origines orientales sont aussi celles de notre musique occidentale. Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue de tendresse.





Entre Orient et Occident, ses compositions soutenues par le phrasé spectaculaire des tablas indiens de Mosin Kawa et par la palette émotionnelle évocatrice de l’Orchestre national Avignon-Provence, dessinent un horizon sans frontières, des arabesques levantines comme autant de routes initiatiques, de labyrinthes, de méandres, qui semblent épouser les plis et replis de nos mémoires. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert co-produced with Salle de l?Étoile de Châteaurenard In partnership with Jazz à Saint Rémy

