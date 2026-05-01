Manhattan Jazz quintet tribute Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Manhattan Jazz quintet tribute Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 16 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Manhattan Jazz quintet tribute
Samedi 16 mai 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Plongez dans l’univers du mythique Manhattan Jazz Quintet à travers un concert intense et vibrant.
Puissance, groove et élégance !
Plongez dans l’univers du mythique Manhattan Jazz Quintet à travers un concert intense et vibrant.
Des arrangements explosifs, une énergie communicative, et toute la richesse du jazz entre tradition et modernité.
Un quintet de haut vol pour une soirée 100% jazz !
Igor NASONOV Trombone
Thierry AMIOT Trompette
Claude MENNILLO Batterie
Philippe LE RABO Basse
Yoann COMBE Piano .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
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English :
Immerse yourself in the world of the legendary Manhattan Jazz Quintet in this intense, vibrant concert.
L’événement Manhattan Jazz quintet tribute Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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