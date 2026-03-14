Ateliers Bien-être place du Champ de Mars Donzère
Ateliers Bien-être place du Champ de Mars Donzère samedi 25 avril 2026.
Ateliers Bien-être
place du Champ de Mars Salle Exposition Centre culturel Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Offrez-vous un moment de détente. Sur inscription via le lien Linktree de la ville de Donzère.
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place du Champ de Mars Salle Exposition Centre culturel Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40
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English :
Treat yourself to a moment of relaxation. Registration via the Linktree link of the town of Donzère.
L’événement Ateliers Bien-être Donzère a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence