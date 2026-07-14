Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Ateliers ça crée verre

7 Rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Réalisez votre propre décoration. Vous pouvez participer à un atelier peinture sur verre de 10h à 11h30.

De 14h à 15h30, vous pouvez participer à un atelier mosaïque.

Chaque atelier est au prix de 16€, en groupe de 6 personnes et à partir de 7 ans. Sur réservation au 06 11 85 47 95

Le 8 et 22 juillet, réalisez votre propre décoration. Vous pouvez participer à un atelier peinture sur verre de 10h à 11h30.

De 14h à 15h30, vous pouvez participer à un atelier mosaïque.

Chaque atelier est au prix de 16€, en groupe de 6 personnes et à partir de 7 ans. Sur réservation au 06 11 85 47 95 .

7 Rue de l’Industrie Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 85 47 95 camille.terrasse23@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own decoration. You can participate in a glass painting workshop from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.

From 2:00 p.m. to 3:30 p.m., you can participate in a mosaic workshop.

Each workshop costs 16?, is for groups of 6 people, and is open to participants ages 7 and up. Reservations required at 06 11 85 47 95

L’événement Ateliers ça crée verre Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller