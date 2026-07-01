Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Fête nationale

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Bal dansant avec l’orchestre Montana. Retraite aux flambeaux, buvette et petite restauration sur place

Le 14 juillet 2026, Soultz célèbre la Fête nationale au cœur de la ville avec une grande soirée festive sur la place de la République. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment convivial dans une ambiance populaire et chaleureuse.

Dès 20h, l’orchestre ForBand animera la soirée avec un bal en plein air jusqu’à minuit. À 22h, la traditionnelle marche aux flambeaux s’élancera depuis la place du 4 Février pour rejoindre la place de la République dans une ambiance festive.

À 23h, le ciel de Soultz s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice, tiré depuis la place de la République, offrant un spectacle haut en couleur pour clôturer cette soirée de célébration.

Entrée libre.

Buvette et restauration seront proposées sur place par les associations La Vosgienne 1861 et le FC Soultz.

Une soirée festive, conviviale et familiale pour célébrer la Fête nationale au cœur de Soultz. .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

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English :

Dance with the Montana orchestra. Torchlight procession, refreshments and snacks on site

L’événement Fête nationale Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller