Informations pratiques

Hésingue

Ateliers cirque

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-25 10:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-28

Des ateliers ludiques et encadrés par des circassiens professionnels pour découvrir l’univers du cirque idéal pour développer motricité, créativité et confiance en soi.

Au programme

Cirque aérien tissu, trapèze

Jonglerie foulards, balles, anneaux…

Équilibre boule, fil…

Acrobaties au sol, mini-trampoline, portés…

Diabolo

Expression corporelle & clownerie

Séance de 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

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English :

L’événement Ateliers cirque Hésingue a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue