Ateliers cirque Hésingue
mercredi 25 novembre 2026 · Hésingue
Informations pratiques
Hésingue
Ateliers cirque
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-25 10:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-25 2026-11-28
Des ateliers ludiques et encadrés par des circassiens professionnels pour découvrir l’univers du cirque idéal pour développer motricité, créativité et confiance en soi.
Au programme
Cirque aérien tissu, trapèze
Jonglerie foulards, balles, anneaux…
Équilibre boule, fil…
Acrobaties au sol, mini-trampoline, portés…
Diabolo
Expression corporelle & clownerie
Séance de 1h30 .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
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English :
L’événement Ateliers cirque Hésingue a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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