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Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Lieu dit: La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer

Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Lieu dit: La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Lieu dit: La Ville Jacob

Adresse : Atelier Sofi Loran

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte

Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Pour partager un moment de complicité et de création en réalisant un objet textile durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 3 duos.
Tarif 40€ le duo, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre).   .

Lieu dit: La Ville Jacob Atelier Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15 

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English :

L’événement Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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