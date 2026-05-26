Côtes d’Armor Tour, 100 milles éoliens, la nuit du solstice Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer
Côtes d’Armor Tour, 100 milles éoliens, la nuit du solstice Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Côtes d’Armor Tour, 100 milles éoliens, la nuit du solstice
Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le Côtes d’Armor Tour 2026 signe son grand retour du 19 au 21 juin 2026. Cette nouvelle édition revient dans un format plus court, plus intense et concentré sur un week-end, avec une forte attente des équipages le retour de la navigation de nuit, véritable moment fort de la course.
SAMEDI 20 JUIN
11h Sortie des bateaux du port de Binic (visible depuis les quais)
Venez encourager les marins
12h Départ de la course devant le port de Binic *sous réserve de conditions météo favorables.
Parcours côtier à suivre depuis le GR34 entre Binic et St Quay.
DIMANCHE 21 JUIN
9h Arrivée des premiers bateaux visible depuis le parking du Port d’Armor.
17h Remise des prix ouverte au public sur l’esplanade du Port d’Armor. .
Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Côtes d’Armor Tour, 100 milles éoliens, la nuit du solstice Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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