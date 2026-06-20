Ateliers créatifs au coeur de la ferme de Lachanal Les Villettes jeudi 16 juillet 2026.

Les Villettes

Ateliers créatifs au coeur de la ferme de Lachanal

Les Roux de Lachanal Les Villettes Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Balade douce au sein de la ferme suivie de 2 ateliers créatifs et sensoriels. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Les Roux de Lachanal Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A leisurely stroll through the farm, followed by two creative and sensory workshops. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Ateliers créatifs au coeur de la ferme de Lachanal Les Villettes a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron