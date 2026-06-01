Ateliers créatifs, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer

Ateliers créatifs 6 et 7 juin Domaine du Rayol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Distillation d’eau florale et dégustation d’hydrolats

Animé par Clarisse Le-Bas, ethnobotaniste et herboriste – Le 6 juin, de 15h à 16h30

Création d’herbiers : « Botaniste en herbe »

Apprenez à identifier des espèces végétales et comme un vrai botaniste, réalisez votre planche d’herbier à rapporter chez vous. Animé par l’équipe médiation du Domaine – Les 6 & 7 juin, toute la journée

Tissages et créations végétales – Toute la journée

Création de cartes postales sur la thématique du jardin – Les 6 & 7 juin, toute la journée

Activités incluses dans le prix du billet d’entrée au Domaine du Rayol

Découvrez le programme complet

Domaine du Rayol Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer, France Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498044400 http://www.domainedurayol.org [{« link »: « https://www.domainedurayol.org/temps-fort/rendez-vous-aux-jardins-2/ »}] Situé dans un site exceptionnel de la colline des Maures, en balcon sur la mer, ce domaine à l’abandon fut sauvegardé grâce à l’acquisition en 1989 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le paysagiste Gilles Clément propose alors d’y évoquer les flores et les paysages associés aux régions du monde présentant un climat de type méditerranéen. Sur la trame de l’ancien jardin marquée par la pergola et le grand degré et autour des bâtiments conservés sont ainsi nés les jardins des Canaries (dragonniers), de Californie (yucca), d’Afrique du Sud (aloès), d’Australie (eucalyptus et acacias), d’Asie subtropicale (bambous), de Nouvelle Zélande (fougères arborescentes), d’Amérique aride (cactées) et d’Amérique subtropicale (nolines), du Chili (puyas), de Méditerranée (forêt, garrigue, maquis). Une fois franchi l’hôtel de la Mer, la découverte du Jardin des Méditerranées commence, parmi les végétaux accompagnés mais non contraints par les jardiniers attentifs à leur évolution. Sur la route littorale entre Le Lavandou et Saint-Tropez. 2 parkings gratuits : avenue Jacques Chirac et avenue Courmes. Bus : Ligne 878 Toulon / Hyères (centre ou aéroport) / Le Lavandou / St-Tropez. Arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol puis cheminement piéton jusqu’au Jardin (15 minutes environ).

Distillation d’eau florale et dégustation d’hydrolats

© Domaine du Rayol, AT