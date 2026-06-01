Soirée musicale face aux Îles d’Or, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer

Soirée musicale face aux Îles d’Or Samedi 6 juin, 18h00 Domaine du Rayol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

À partir de 18h, rendez-vous pour une soirée musicale et conviviale au Jardin.

Foodtrucks, jeux en bois et concert en plein air vous attendent pour partager un moment festif dans un cadre exceptionnel.

18h : Ouverture des foodtrucks

Ouverture des foodtrucks 18h30 : Remise des lots du jeu concours

Remise des lots du jeu concours 19h30 – 21h30 : Concert en plein air

Tout au long de la soirée : jeux en bois, photobooth et ouverture exceptionnelle de la Librairie des Jardiniers.

Inclus dans le prix du billet d’entrée au Domaine du Rayol

Découvrez le programme complet

Domaine du Rayol Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer, France Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498044400 http://www.domainedurayol.org [{« link »: « https://www.domainedurayol.org/temps-fort/rendez-vous-aux-jardins-2/ »}] Situé dans un site exceptionnel de la colline des Maures, en balcon sur la mer, ce domaine à l’abandon fut sauvegardé grâce à l’acquisition en 1989 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le paysagiste Gilles Clément propose alors d’y évoquer les flores et les paysages associés aux régions du monde présentant un climat de type méditerranéen. Sur la trame de l’ancien jardin marquée par la pergola et le grand degré et autour des bâtiments conservés sont ainsi nés les jardins des Canaries (dragonniers), de Californie (yucca), d’Afrique du Sud (aloès), d’Australie (eucalyptus et acacias), d’Asie subtropicale (bambous), de Nouvelle Zélande (fougères arborescentes), d’Amérique aride (cactées) et d’Amérique subtropicale (nolines), du Chili (puyas), de Méditerranée (forêt, garrigue, maquis). Une fois franchi l’hôtel de la Mer, la découverte du Jardin des Méditerranées commence, parmi les végétaux accompagnés mais non contraints par les jardiniers attentifs à leur évolution. Sur la route littorale entre Le Lavandou et Saint-Tropez. 2 parkings gratuits : avenue Jacques Chirac et avenue Courmes. Bus : Ligne 878 Toulon / Hyères (centre ou aéroport) / Le Lavandou / St-Tropez. Arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol puis cheminement piéton jusqu’au Jardin (15 minutes environ).

À partir de 18h, rendez-vous pour une soirée musicale et conviviale au Jardin.

© Domaine du Rayol, AT