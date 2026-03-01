Ateliers créatifs enfants

Nojeon-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Objectifs

– Permettre à l’enfant de s’exprimer librement et de développer ses compétences artistiques et son imagination à son rythme.

– Partager un moment créatif et apprendre à communiquer avec votre enfant de façon ludique par l’art pour tisser encore plus de lien et d’épanouissement en l’accompagnant dans le processus créatif.

Techniques abordées

– Dessin, peinture, travail au pochoir, travail à partir de matériaux recyclés, collage, pointillisme, peinture végétale (uniquement en juin et septembre) et selon vos envies.

Matériel fourni

– Crayons à papier, crayons de couleurs, feutres acryliques, colle pailletée, supports.

De 3 à 10 ans avec un parent accompagnateur. .

Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 80 21 06 65 madelfik.art@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs enfants

L’événement Ateliers créatifs enfants Nojeon-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-04 par Vexin Normand Tourisme