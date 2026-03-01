Ateliers créatifs intergénérationnels

Nojeon-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:15:00

fin : 2026-06-24 17:45:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Objectifs

– Proposer un moment artistique, ludique et convivial pour recréer des liens intergénérationnels,

– Développer sa créativité en laissant libre cours à son imagination.

Techniques abordées

– Dessin, peinture acrylique, travail au pochoir, travail à partir de matériaux recyclés, collages,

– Sur 3 séances minimum réalisation de votre propre toile ou de votre propre bouteille lumineuse (thème nature, manga, féérie).

Matériel fourni

– Crayons à papier, gommes, pinceaux, feutres et peintures acryliques, peinture pailletée, supports.

De 11 à 99 ans. .

Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 80 21 06 65 madelfik.art@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs intergénérationnels

L’événement Ateliers créatifs intergénérationnels Nojeon-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-04 par Vexin Normand Tourisme