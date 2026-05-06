Ateliers créatifs papier mâché Coutances
Ateliers créatifs papier mâché Coutances mardi 21 juillet 2026.
Coutances
Ateliers créatifs papier mâché
Rue de la Guérie Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier créatif de mâché Couleurs d’Elvine à Coutances. Dès 7 ans, enfant/adulte.
Du 6 juillet au 28 août 2026
Tous les lundi de 14h30 à 16h30
peinture sur céramique 27 € par personne.
Les mardis de 14h30 à 16h30
papier mâché 22 € par personne.
Les mercredis de 14h30 à 16h30
ateliers créatifs variés 22 € par personne .
Les jeudis de 14h30 à 16h30:
peinture sur céramique 27 € par personne.
Les vendredis de 14h30 à 16h30
papier mâché 22 € par personne. .
Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04
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English : Ateliers créatifs papier mâché
L’événement Ateliers créatifs papier mâché Coutances a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme
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