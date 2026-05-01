Ateliers créatifs parents/enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs parents/enfants

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Dès 6 ans Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail

uniquement.

Nombre de places limité.

La présence d’un adulte est obligatoire.

Dès 6 ans Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail

uniquement.

Nombre de places limité.

La présence d’un adulte est obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Ateliers créatifs parents/enfants

Registration at the Mediatheque (limited space). Free with the rural music centres

L’événement Ateliers créatifs parents/enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS