Ateliers créatifs parents/enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Ateliers créatifs parents/enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 27 mai 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Ateliers créatifs parents/enfants
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 15:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Dès 6 ans Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire.
Dès 6 ans Ateliers gratuits à la médiathèque, sur inscription par mail
uniquement.
Nombre de places limité.
La présence d’un adulte est obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Ateliers créatifs parents/enfants
Registration at the Mediatheque (limited space). Free with the rural music centres
L’événement Ateliers créatifs parents/enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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