Ateliers créatifs pour enfants, La Maison du Textile, Fresnoy-le-Grand

Ateliers créatifs pour enfants Dimanche 7 juin, 14h00 La Maison du Textile Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Lors de cet après-midi nous proposons des ateliers créatifs pour les enfants sur le thème de la nature.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro 02230 FRESNOY LE GRAND Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 0323090274 https://ot-vermandois.com/la-maison-du-textile https://www.facebook.com/maisondutextile Implantée à Fresnoy-Le-Grand, dans une ancienne entreprise de tissage, La Maison du Textile, musée vivant de la tradition textile, vous plonge dans l’incomparable univers de ce savoir-faire local à travers les techniques de tissage (Jacquard et Aubusson) et de broderie d’hier à aujourd’hui.

Vous découvrirez l’histoire des établissements « La Filandière » en visitant un ancien atelier constitué de 28 métiers à tisser à bras avec mécanique Jacquard classés au titre des Monuments historiques et la reconstitution d’un intérieur de maison de tisserand vous plongera dans les années 1930, à l’époque du tissage à domicile, et vous permettra de découvrir des métiers aujourd’hui oubliés : rotier, navetier, etc.

En participant aux animations, visites guidées et démonstrations proposées tout au long de l’année, devenez, le temps d’un instant, un apprenti tisserand dans ce musée au patrimoine unique, témoin de l’histoire d’un art traditionnel et vivant. Parking dédié : voitures, emplacements handicapés

Lors de cet après-midi nous proposons des ateliers créatifs pour les enfants sur le thème de la nature.

©Maison du Textile