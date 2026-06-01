Découverte d’une fibre : la laine, La Maison du Textile, Fresnoy-le-Grand

Découverte d’une fibre : la laine Dimanche 7 juin, 14h00 La Maison du Textile Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation d’une fibre : la laine. Origine de cette fibre, explications sur les différentes phases de transformation de la laine, de la toison à la fabrication du fil.

Démonstration de cardage et de filage de laine.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro 02230 FRESNOY LE GRAND Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 0323090274 https://ot-vermandois.com/la-maison-du-textile https://www.facebook.com/maisondutextile Implantée à Fresnoy-Le-Grand, dans une ancienne entreprise de tissage, La Maison du Textile, musée vivant de la tradition textile, vous plonge dans l’incomparable univers de ce savoir-faire local à travers les techniques de tissage (Jacquard et Aubusson) et de broderie d’hier à aujourd’hui.

Vous découvrirez l’histoire des établissements « La Filandière » en visitant un ancien atelier constitué de 28 métiers à tisser à bras avec mécanique Jacquard classés au titre des Monuments historiques et la reconstitution d’un intérieur de maison de tisserand vous plongera dans les années 1930, à l’époque du tissage à domicile, et vous permettra de découvrir des métiers aujourd’hui oubliés : rotier, navetier, etc.

En participant aux animations, visites guidées et démonstrations proposées tout au long de l’année, devenez, le temps d’un instant, un apprenti tisserand dans ce musée au patrimoine unique, témoin de l’histoire d’un art traditionnel et vivant. Parking dédié : voitures, emplacements handicapés

Présentation d’une fibre : la laine. Origine de cette fibre, explications sur les différentes phases de transformation de la laine, de la toison à la fabrication du fil.

©Auphéline Danel