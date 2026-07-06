Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype L’INSTANT T Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype

L’INSTANT T 22 RUE DES GRANDS SABLES Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Viens passer un moment rien que pour toi autour de la vannerie, la gravure ou le cyanotype dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ouvert à toutes et tous ! Tous les lundis de juillet et août.

L’atelier est animé par Laura, le matériel est fourni. 8 participants maximum.

20€ prix solidaire.

30€

1 consommation de courtoisie est bienvenue.

Infos/inscriptions 06.58.90.66.69 ou pluchard.l@gmail.com

Au plaisir de t’accueillir ! .

L’INSTANT T 22 RUE DES GRANDS SABLES Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 58 90 66 69

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English :

L’événement Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS