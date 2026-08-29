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AGENDA · Sainte-Maxime

Ateliers cuisine cuisine en couleurs Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

jeudi 19 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Ateliers cuisine cuisine en couleurs

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 17:30:00
fin : 2026-12-10 19:30:00

Date(s) :
2026-11-19 2026-12-10

2 ateliers cuisine aux couleurs des saisons saveurs d’automne en orange et douceurs de Noël en blanc pour des menus créatifs et raffinés.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Cooking workshops: colorful cooking

Two seasonal cooking workshops: autumn flavors in orange and Christmas treats in white, for creative and refined menus.

L’événement Ateliers cuisine cuisine en couleurs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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