Ateliers culinaires (adultes) Chambray-lès-Tours

Ateliers culinaires (adultes)

33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

2026-01-25 2026-03-06

Viens juste avec des boîtes alimentaires hermétiques et ton tablier !

Découvres l’art culinaire en harmonie avec la nature , une immersion dans la biodiversité gourmande qui nous entoure.

Découvres l'art culinaire en harmonie avec la nature , une immersion dans la biodiversité gourmande qui nous entoure.

33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com

English :

Just bring some airtight food tins and your apron!

Discover the art of cooking in harmony with nature, an immersion in the gourmet biodiversity that surrounds us.

