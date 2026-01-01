Ateliers culinaires (adultes) Chambray-lès-Tours
Ateliers culinaires (adultes) Chambray-lès-Tours dimanche 25 janvier 2026.
Ateliers culinaires (adultes)
33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 59 – 59 – EUR
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
2026-01-25 2026-03-06
Viens juste avec des boîtes alimentaires hermétiques et ton tablier !
Découvres l’art culinaire en harmonie avec la nature , une immersion dans la biodiversité gourmande qui nous entoure. 59 .
33 Rue Guillaume Louis Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com
English :
Just bring some airtight food tins and your apron!
Discover the art of cooking in harmony with nature, an immersion in the gourmet biodiversity that surrounds us.
