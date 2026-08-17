Ateliers culinaires et dégustations Ozenay
vendredi 16 octobre 2026 · Ozenay
Informations pratiques
Ozenay
Ateliers culinaires et dégustations
Le Relais d’Ozenay Ozenay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-10-16 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11
Atelier cuisine et dégustation After work
Vous êtes vous déjà demandé comment les chefs de vos restaurants préférés rendent leurs plats si bons?
Eh bien , maintenant vous pouvez le découvrir et partager avec le chef un moment convivial de dégustation de produits locaux et de vins du Maconnais
Au Relais d’Ozenay près de Tournus , nous vous proposons un atelier culinaire sur les astuces du chef Giraud Florian (de 18h à 21h)
Cette soirée sera ponctuée d’une dégustation de produits, plats et vins locaux en compagnie du chef .
Le Relais d’Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 17 93 lerelaisdozenay@orange.fr
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English : Ateliers culinaires et dégustations
L’événement Ateliers culinaires et dégustations Ozenay a été mis à jour le 2026-08-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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