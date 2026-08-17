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AGENDA · Ozenay

Ateliers culinaires et dégustations Ozenay

vendredi 16 octobre 2026 · Ozenay

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Relais d'Ozenay
Ville
71700 Ozenay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ozenay

Ateliers culinaires et dégustations

Le Relais d’Ozenay Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-10-16 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11

Atelier cuisine et dégustation After work
Vous êtes vous déjà demandé comment les chefs de vos restaurants préférés rendent leurs plats si bons?
Eh bien , maintenant vous pouvez le découvrir et partager avec le chef un moment convivial de dégustation de produits locaux et de vins du Maconnais
Au Relais d’Ozenay près de Tournus , nous vous proposons un atelier culinaire sur les astuces du chef Giraud Florian (de 18h à 21h)
Cette soirée sera ponctuée d’une dégustation de produits, plats et vins locaux en compagnie du chef   .

Le Relais d’Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 17 93  lerelaisdozenay@orange.fr

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English : Ateliers culinaires et dégustations

L’événement Ateliers culinaires et dégustations Ozenay a été mis à jour le 2026-08-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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