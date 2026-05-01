Le Mage

Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage !

Salle de L’Espérance Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-09-26 2026-12-19

L’association Label Mageoise organise des cours de cuisine destinés à favoriser le lien social et le partage au sein du territoire. Ces ateliers culinaires, ouverts à tous, s’adressent en particulier aux personnes seniors, afin de proposer des activités conviviales et accessibles contribuant à rompre l’isolement. Animés par des intervenants expérimentés, les cours permettent aux participants de découvrir et de réaliser des recettes variées, tout en acquérant des techniques culinaires simples et adaptées au quotidien.

-23 mai, Atelier cuisine en toute convivialité.

-26 septembre, Après l’atelier, place au repas convivial.

-19 décembre, Cuisine de fête & repas de Noël convivial. .

Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com

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English : Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage !

L’événement Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage ! Le Mage a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche