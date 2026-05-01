Le Mage

Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage !

Salle de L’Espérance Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 12:00:00

fin : 2026-10-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22

L’association Label Mageoise organise des déjeuners solidaires placés sous le signe du partage, de la générosité et de l’engagement collectif. Ouverts à tous, ces moments conviviaux rassemblent habitants, adhérents et participants autour d’un repas chaleureux, dans une ambiance bienveillante et festive. Ils offrent l’occasion de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens humains autour d’une cause essentielle.

(Une partie de la recette sera reversée à la Ligue contre le cancer du département de l’Orne).

(Réservation obligatoire) .

Salle de L’Espérance Le Mage 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com

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English : Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage !

L’événement Ateliers culinaires et repas conviviaux au mage ! Le Mage a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche