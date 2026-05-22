Le Mage

Soirée Grillades

Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité du Mage vous propose une soirée grillade, musique et feux d’artifice. .

Le Mage 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Soirée Grillades

L’événement Soirée Grillades Le Mage a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche