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Soirée Grillades Le Mage

Soirée Grillades Le Mage samedi 12 septembre 2026.

Ville
61290 Le Mage
Département
Orne
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Tarif

Le Mage

Soirée Grillades

Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le comité du Mage vous propose une soirée grillade, musique et feux d’artifice.   .

Le Mage 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23 

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English : Soirée Grillades

L’événement Soirée Grillades Le Mage a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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