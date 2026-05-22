Soirée Grillades Le Mage
Soirée Grillades Le Mage samedi 12 septembre 2026.
Le Mage
Soirée Grillades
Le Mage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité du Mage vous propose une soirée grillade, musique et feux d’artifice. .
Le Mage 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Soirée Grillades
L’événement Soirée Grillades Le Mage a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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