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JEP Eglise du Mage Le Mage

JEP Eglise du Mage Le Mage samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Eglise Saint Germain

Ville : 61290 Le Mage

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Mage

JEP Eglise du Mage

Eglise Saint Germain Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Germain vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Eglise rebâtie au XVe s . Porche roman, vestige de la première église du XIIe s.
La commune du Mage vous propose également d’assister à la messe en l’église Saint Germain du Mage accompagnée par les sonneurs de trompe du Haras du Pin le samedi soir. L’Eglise sera ouverte dans l’après midi.   .

Eglise Saint Germain Le Mage 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 93 

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English : JEP Eglise du Mage

L’événement JEP Eglise du Mage Le Mage a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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