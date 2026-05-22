JEP Eglise du Mage Le Mage
JEP Eglise du Mage Le Mage samedi 19 septembre 2026.
Le Mage
JEP Eglise du Mage
Eglise Saint Germain Le Mage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Germain vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Eglise rebâtie au XVe s . Porche roman, vestige de la première église du XIIe s.
La commune du Mage vous propose également d’assister à la messe en l’église Saint Germain du Mage accompagnée par les sonneurs de trompe du Haras du Pin le samedi soir. L’Eglise sera ouverte dans l’après midi. .
Eglise Saint Germain Le Mage 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 93
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English : JEP Eglise du Mage
L’événement JEP Eglise du Mage Le Mage a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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