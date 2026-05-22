Démonstration : visite d’un atelier de fabrication de girouettes, Les girouettes du Mage, Le Mage

Démonstration : visite d’un atelier de fabrication de girouettes 18 – 20 septembre Les girouettes du Mage Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier au Mage. A l’intérieur sont exposées des girouettes en cuivre fabriquées de façon traditionnelle et artisanale. L’artisan fait volontiers un historique des girouettes au travers du temps et donne des explications sur la lecture d’une girouette en fonction de son orientation sur les points cardinaux. Les enfants pourront reconstituer le puzzle d’une scène de girouette.

Les girouettes du Mage 20 grande rue, 61290 Le Mage Le Mage 61290 Orne Normandie 02 33 73 62 60 http://girouettesdumage.over-blog.com Dans le petit village du Mage, situé dans les collines du Perche, l’atelier d’un des derniers artisan girouettier de France ouvre ses portes au public. D918 entre L’Aigle et Nogent-le-Rotrou

Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier au Mage. A l’intérieur sont exposées des girouettes en cuivre fabriquées de façon traditionnelle et artisanale. L’artisan fait volontiers un des au…

© Soret Thierry Journées du patrimoine