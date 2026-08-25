Ateliers d’art mes palettes chromatiques Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Ateliers d’art mes palettes chromatiques

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-10-14 16:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Un atelier avec Sylvain Thevenon pour explorer la couleur et créer une composition personnelle aux chaleureuses nuances de l’automne.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Art Workshops: My Color Palettes

A workshop with Sylvain Thevenon to explore color and create a personal composition with the warm shades of autumn.

L’événement Ateliers d’art mes palettes chromatiques Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime