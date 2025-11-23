Ateliers de conversation en français en partenariat avec les Cours d’Adultes de Paris Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Niveau A2-B1:

Vous voulez vous améliorer en français? Parler plus facilement?

Converser avec aisance sur n’importe quel sujet?

Participez à notre atelier de conversation et laissez vous guider par un professeur dans une ambiance chaleureuse et stimulante.

Pour retrouver d’autres ateliers de conversation des Cours d’Adultes de Paris se déroulant en bibliothèque:

La bibliothèque Claire Bretécher accueille des ateliers de conversation en français animés par les Cours d’Adultes de Paris.

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 17 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 03 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 06 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 11 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 18 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire : bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T12:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T12:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T12:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T12:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598