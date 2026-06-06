Ateliers de l’artisanat Saint-Lyphard
Ateliers de l’artisanat Saint-Lyphard samedi 6 juin 2026.
Saint-Lyphard
Ateliers de l’artisanat
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25
Allez à la rencontre de Tisse-Brin et Ça tourne pour découvrir le métier de tisserand et de tourneur sur bois.
Au cours de la saison, ils partageront leurs ateliers avec des invitées
Expo-vente Les perles d’Els du 18 avril au 16 juin 2026
Expo-vente Arckésac Maroquinerie du 18 avril au 16 octobre 2026
Expo-vente Atelier Marie-Claude du 16 au 30 juin
Lettre en voyage du 16 au 31 juillet et du 29 août au 14 septembre. .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Ateliers de l’artisanat Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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