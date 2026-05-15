Saint-Lyphard

Nuits des Forêts Balade

Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’histoire de ce territoire est intimement liée à l’eau d’abord par l’abaissement du niveau de la mer et l’arrivée des eaux douces du Brivet, puis par les paysages redessinés par les Hommes et par l’usage qu’ils ont fait de l’agriculture. Deux conteuses vous emmènent dans une exploration sensorielle à la rencontre d’arbres, de plantes et d’animaux. Prêts pour un voyage hors du temps ? .

Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits des Forêts Balade Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44