Nuits des Forêts Balade Saint-Lyphard
Nuits des Forêts Balade Saint-Lyphard samedi 13 juin 2026.
Saint-Lyphard
Nuits des Forêts Balade
Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’histoire de ce territoire est intimement liée à l’eau d’abord par l’abaissement du niveau de la mer et l’arrivée des eaux douces du Brivet, puis par les paysages redessinés par les Hommes et par l’usage qu’ils ont fait de l’agriculture. Deux conteuses vous emmènent dans une exploration sensorielle à la rencontre d’arbres, de plantes et d’animaux. Prêts pour un voyage hors du temps ? .
Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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L’événement Nuits des Forêts Balade Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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