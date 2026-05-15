Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuits des Forêts Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Nuits des Forêts Village de Kerhinet Saint-Lyphard dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Village de Kerhinet

Adresse : Devant le Gîte des Ecoliers

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Nuits des Forêts

Village de Kerhinet Devant le Gîte des Ecoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 15:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Sous la protection de la chaumière du gîte des écoliers, participez à un spectacle allant des contes régionaux à ceux de pays lointains, créant une expérience magique pour petits et grands, avec les conteuses arpenteuses du Souffle des Histoires.

Prévoir des chaussures de marche, vêtements couvrants (en cas de pluie et de moustiques)   .

Village de Kerhinet Devant le Gîte des Ecoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68  maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits des Forêts Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)